Papá Noel llega al Paseo Jesús Mendía

Este martes, el Paseo Jesús Mendía será escenario de una propuesta pensada para toda la familia, con la llegada de Papá Noel y distintas actividades vinculadas al espíritu navideño.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Municipio, Transportes Malvinas y Radio M, y comenzará a partir de las 19 horas frente al árbol de Navidad ubicado a metros de la escalinata del Palacio Municipal San Martín.

Durante la jornada, niñas y niños podrán acercarse a saludar a Papá Noel, compartir un momento con él y tomarse fotografías. Además, se anticipó que habrá sorpresas y música en vivo, en un entorno pensado para disfrutar en familia.

Desde la organización se invitó a la comunidad a participar de esta actividad, que busca generar un espacio de encuentro, ilusión y celebración en la previa de las fiestas.