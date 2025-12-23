Protección Ciudadana realizó tareas de intervención en un predio por reiteradas situaciones de conflicto

El Municipio de Olavarría informó que fue intervenido un predio ubicado en calle Coronel Suárez al 1400, en el barrio Pueblo Nuevo, que había sido escenario de reiteradas situaciones de conflicto.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en articulación con efectivos de la Estación Departamental de Policía de Seguridad. La intervención permitió garantizar el ingreso de maquinaria contratada por el titular del inmueble para realizar tareas de limpieza y mantenimiento.

Según se indicó, la actuación se originó a partir de reclamos efectuados por vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación por el estado del lugar. A partir de ese planteo, el Municipio y la Policía lograron identificar al adquirente del predio y avanzar con las medidas necesarias para su reacondicionamiento.

Desde el Municipio recordaron que se encuentran habilitados distintos canales para realizar denuncias vinculadas a predios abandonados o en estado de abandono. Las vías de contacto son el Centro de Monitoreo Municipal, a través de los teléfonos 419016 y 419017, y el programa VER (Vecinos en Red), vía WhatsApp al 2284 544817.