Parroquia San Cayetano: actividades por la octava de Pascua y nuevos horarios de misa

La Parroquia San Cayetano dio a conocer el cronograma de actividades en el marco de la octava de Pascua, junto con modificaciones en los horarios de celebraciones.

Este 7 de abril se celebrarán misas a las 10:30, 15:30 y 19 horas. Además, durante toda la jornada habrá rezo del rosario en forma horaria, feria de Cáritas y un sorteo previsto para las 20 horas.

En cuanto a los días de semana, se informó que las misas tendrán un nuevo horario unificado: serán a las 18 horas. En ese sentido, las celebraciones están previstas para el miércoles 8 y jueves 9 a esa hora.

Por otra parte, la celebración en la capilla Nuestra Señora del Socorro se realizará el sábado 11 a las 17 horas (nuevo horario), mientras que en Sagrado Corazón será el domingo 12 a las 9 horas.

Finalmente, desde la parroquia adelantaron que el próximo 21 de abril comenzará el Curso Alfa, una propuesta abierta a la comunidad.