Riesgo de ráfagas de 90 km/h por alerta amarilla de tormentas para Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes que afectarán a Olavarría y la zona durante la jornada del sábado 4 de octubre.

El fenómeno está previsto que inicie a partir del mediodía, a las 12:00 horas, y se extienda hasta la medianoche, a las 24:00 horas.

Según el informe, el área será afectada por tormentas fuertes que estarán acompañadas de varios factores de riesgo:

Abundante caída de agua en cortos períodos.

en cortos períodos. Frecuente actividad eléctrica .

. Granizo ocasional.

El principal peligro se centrará en las ráfagas de viento, que se espera que puedan alcanzar los 90 km/h, con la posibilidad de ser puntualmente superiores en algunos sectores.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, pero advierten que esta cifra podría ser superada de manera local.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población asegurar elementos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y extremar las precauciones al circular por la vía pública.