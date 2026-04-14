Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para Olavarría y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes un alerta de nivel amarillo que afecta a las ciudades de Olavarría, General La Madrid y Laprida. Según el pronóstico oficial, las condiciones climáticas desmejorarán significativamente hacia el cierre de la jornada.

Para la tarde de este martes se esperan tormentas aisladas, pero la situación se intensificará durante la noche, momento para el cual rige la advertencia por tormentas fuertes.

Detalles del fenómeno

El informe técnico indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos estarán acompañados fundamentalmente por:

Persistentes y abundantes precipitaciones: se estiman valores de acumulación de entre 30 y 80 mm , que pueden ser superados de forma localizada.

se estiman valores de acumulación de entre , que pueden ser superados de forma localizada. Actividad eléctrica frecuente.

Posible caída de granizo.

Ráfagas intensas: podrían alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a las temperaturas, para lo que resta del martes se espera una máxima de 25°C, mientras que el viento predominante será del sector norte, rotando al sudoeste hacia la noche con el avance del frente de tormenta.