Se realizaron los festejos por el aniversario de Colonia Hinojo

Imagenes de mauricio Latorre

Este domingo se llevaron a cabo las celebraciones centrales por el aniversario de la localidad en la Plaza Sarmiento, ubicada sobre la avenida De los Fundadores y Scharle.

La jornada comenzó con el acto protocolar junto al Monumento a los Fundadores, donde participaron autoridades municipales y referentes de diversas instituciones de la comunidad.

Tras la ceremonia oficial, se dio paso a la programación artística que incluyó presentaciones de danzas típicas y los shows musicales de Nico Centineo y Cristian Braun.

Durante toda la jornada, el público contó con un paseo de artesanos y emprendedores, además de un patio gastronómico con diversas propuestas de comidas y bebidas.

La fiesta se inició minutos después de las 19 horas, con el acto protocolar que tuvo como sede la plaza Sarmiento, donde se encuentra además el Monumento a los Fundadores. La actividad fue encabezada por el intendente interino Federico Aguilera, quien estuvo acompañado por la Delegada Municipal de Hinojo Cecilia Roth y el concejal Gastón Sarachu. Además, participaron referentes institucionales y vecinales de la localidad, como así también colectividades y comunidad en general.

Se llevó a cabo el tradicional corte de tortas, que fue acompañado por el feliz cumpleaños que fue cantado por todas las personas presentes. Posteriormente, además, se hizo la entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas destacadas.

A partir de ese momento se dio inicio formal a la celebración, con la habilitación a la par del paseo de artesanos y patio gastronómico, espacios que durante toda la jornada lucieron una nutrida y variada oferta.

Las presentaciones en vivo contaron con shows de danzas típicas y musicales. El cierre estuvo a cargo de Nico Centineo y Cristian Braun, quienes dieron lugar a un baile popular que se prolongó hasta el cierre de la noche.