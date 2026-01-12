Julio Enrique Landoni «Gori» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de enero de 2026 a los 84 años de edad.

Su esposa María Esther Urbina; sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Julio Enrique Landoni nació en Olavarría, residía en el barrio 4 de Octubre y se encontraba jubilado.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», este lunes 12 de enero en el horario de 09:00 a 11:00. Posteriormente serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.