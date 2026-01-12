Armando Héctor Sosa «Mono» «Lolo» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de enero de 2026 a los 88 años de edad.

Su esposa Beatriz Enrique; sus hijas Claudia, Fabiana, Silvina y Natalia Sosa; sus hijos políticos Marcelo Sarlingo, Carlos Vega, Daniel Minnig y José Ignacio Campos; sus nietos Sofía Pérez, Bárbara Walter, Leila y Leonidas Vega, Marcos y Mariano Minnig; sus bisnietas Emily Minnig, Clementina Rodríguez y Emma Minnig; su hermana Cristina Sosa; sus hermanos políticos Guillermo Fonseca, Edith Pavón, Alicia Carrica, Ana Ferreira, Rolando, Evelia y José Luis Enrique; sus sobrinos, sobrinos nietos, amigos, la comunidad de la Residencia «La Sabiduría» y demás deudos participan su fallecimiento.

Armando Héctor Sosa nació en Olavarría, vivía en el barrio Independencia y era jubilado de la empresa Cementos Avellaneda.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «E», este lunes 12 de enero de 10:00 a 12:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 12:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.