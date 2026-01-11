Afirman que el Papa León XIV evalúa visitar la Argentina

(NA) – El papa León XIV “está considerando en su agenda” la posibilidad de visitar la Argentina, según reveló el arzobispo de Santiago del Estero y primado del país, Vicente Bokalic Iglic, tras una audiencia que mantuvo con el Sumo Pontífice en el Vaticano.

De acuerdo a lo informado por el Arzobispado santiagueño y a lo que pudo confirmar Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se desarrolló el miércoles pasado y se extendió durante aproximadamente media hora. Allí, Bokalic Iglic invitó formalmente al sucesor de Francisco a visitar el país.

En una nota difundida por el portal especializado religiondigital.org, se indicó que “el Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”.

Durante la audiencia, el arzobispo le obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas alusivas a la bandera de Santiago del Estero.

Bokalic Iglic encabeza desde hace más de una década la arquidiócesis santiagueña, que en 2024 volvió a ser reconocida como iglesia primada de la Argentina por decisión del entonces papa Francisco, condición que durante 88 años había tenido la arquidiócesis de Buenos Aires.

En el encuentro, el primado argentino le solicitó a León XIV que, en caso de concretarse la visita al país, el recorrido comience por Santiago del Estero, tierra donde nació Mama Antula —María Antonia Paz y Figueroa—, la primera santa argentina laica.

Bokalic Iglic fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por Jorge Bergoglio y creado cardenal en el último consistorio encabezado por Francisco, el 7 de diciembre de 2024. El papa argentino falleció el 21 de abril de 2025.