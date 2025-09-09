Se viene un nuevo CoNverSo: «Yo soy mi propia marca»

Este miércoles 10 de septiembre se estrenará un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio.

El ciclo se estrena cada miércoles a las 19 horas.

Para esta nueva emisión la invitada es Lorena Bocca. Detrás de ese nombre hay una historia de esfuerzo, sacrificio y muchísima capacidad de resiliencia.

La historia de Lorena se puede situar en uno de los tantos barrios de la ciudad donde comenzó a emprender y llegó a convertirse en una de las mejores vendedoras de Essen de la Argentina.

Hoy, consolidada como vendedora de Essen, Lorena Bocca logró imponer su nombre en el centro comercial de la ciudad.

Cientos de vecinos pasan a diario por la puerta de su (tu) bazar, un comercio que como ella misma definió es «un bazar de bolucompras».

Este CoNverSo es la invitación a seguir conociendo muchas historias de vivencias de personas que están en Olavarría.

