Se viene una nueva edición de Mercados Bonaerenses

El Municipio de Olavarría informa que el próximo sábado 13 de septiembre se realizará una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses” con la participación de productores locales.

La feria se desarrollará de 10 a 13 horas en el Parque Mitre, específicamente en el sector de Necochea y Brown.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular, se indicó que en el marco de esta nueva jornada se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, huevos de campo, bebidas, quesos, legumbres, cereales y harinas, o productos Agroecológicos, plantas y plantines, miel, verduras y productos sin tacc, alfajores artesanales.

Caber aclarar que esta vez no estarán los camiones de pastas, lácteos y pescados. Se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.

El Programa “Mercados Bonaerenses” pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.