Sentido homenaje al Padre Jesús Mendía

La ciudad sumó este lunes un nuevo reconocimiento al Padre Jesús Mendía, figura muy querida por distintas generaciones de olavarrienses.

En horas de la mañana se descubrió la señalética vial que oficializa su nombre en la calle 618, una iniciativa impulsada por vecinos y aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante en 2024.

El acto se realizó en la prolongación sur de avenida Ituzaingó y reunió a familiares del sacerdote, vecinos del sector, referentes de instituciones religiosas y educativas, integrantes de Gauchos Peregrinos San José y fieles que acompañaron el homenaje.

“Es un acto de justicia que las calles recuerden a personalidades tan queridas y tan importantes como el Padre Jesús Mendía”, expresó Marcos Wally, uno de los impulsores del proyecto que dio origen a la Ordenanza 5449/24.

Una vida dedicada a la comunidad

Jesús Mendía nació en Benito Juárez en 1942 y desarrolló su tarea pastoral en Olavarría hasta su fallecimiento, en 2009. Fue fundador del templo San Cayetano, párroco de la Iglesia San José por más de dos décadas y creador de los Gauchos Peregrinos, agrupación que desde hace años realiza la tradicional peregrinación a Luján.

Quienes lo recordaron destacaron su cercanía con la gente, su compromiso con los sectores más vulnerables y su enorme vocación comunitaria. “Tenía una mirada muy especial por los desamparados. Recorrió la ciudad en bicicleta hasta sus últimos días”, recordó Wally.

Un reconocimiento cargado de emoción

La bendición de la señalética estuvo a cargo del padre Marcos y del diácono Gustavo Prediger, también parte del grupo de impulsores. Luego, Raúl —referente de los Gauchos Peregrinos San José— dedicó unas coplas que emocionaron a los presentes.

El cierre estuvo a cargo del cantautor local José Lucero Pedraz, quien interpretó “El Jesús de mi ciudad”, la canción que compuso en memoria del sacerdote.