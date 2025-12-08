Ministro de Kicillof volvió a acusar al Gobierno nacional de obstaculizar programas bonaerenses

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visitó Marcos Paz y volvió a apuntar contra el Gobierno nacional. Durante una actividad del Programa Huerta Urbana Bonaerense, afirmó que hubo una “intencionalidad del Gobierno nacional de poner palos en la rueda” para impedir el funcionamiento de iniciativas provinciales. Actividad en Marcos Paz Rodríguez acompañó la entrega de plantines a nueve proyectos locales, entre huertas comunitarias, escuelas y el Jardín Botánico Municipal. Estuvo junto al intendente Ricardo Curutchet y funcionarios provinciales. El ministro repasó los objetivos del programa Huerta Urbana Bonaerense y recordó su origen. “Arrancamos el programa Huertas Urbanas Bonaerenses en 2023, tomando como referencia el histórico ProHuerta”, dijo. Explicó además que las huertas funcionan como herramienta de producción de alimentos, educación alimentaria y acompañamiento sanitario en distintos espacios comunitarios. “Fortalecer la comunidad”

Rodríguez destacó el impacto social del programa: “Una huerta requiere trabajo colectivo. En una escuela, en un hospital, en un club, siempre implica organización, tarea compartida y participación. Para nosotros la huerta es también una excusa para fortalecer el tejido comunitario”.

Remarcó que la iniciativa alcanzará “prácticamente 100 municipios, con más de 500.000 plantines en esta campaña”, y señaló que el crecimiento responde a la demanda local.

Críticas al Gobierno nacional

En el tramo más político de su visita, Rodríguez acusó al Ejecutivo nacional de dificultar proyectos bonaerenses. “Hubo una intencionalidad del Gobierno nacional de poner palos en la rueda para que esto no funcione”, afirmó.

El ministro vinculó esa situación con la importancia de la reciente aprobación de las leyes de Presupuesto, Fiscal y Endeudamiento en la provincia. “Aprobar la Ley de Endeudamiento tenía que ver, fundamentalmente, con contar con la autorización necesaria para tomar deuda que permita cancelar compromisos anteriores”, explicó.

También sostuvo que el presupuesto bonaerense no implica aumentos reales: “Todas las actualizaciones están por debajo de la inflación, de modo que no hay un incremento real en ninguna partida”.

Y agregó: “Cuando la situación está complicada, más se necesita del acompañamiento y de la cercanía para afrontar los momentos difíciles. Estamos convencidos de que cada una de estas iniciativas ayuda a generar más producción, más empleo y una mejor comunidad”.

Certificaciones PUPAA y visita a un frigorífico

Durante la jornada, Rodríguez entregó certificaciones PUPAA a tres elaboradores locales: Choco Crazy Sweet y Sabores, Confianza Cerveza Artesanal y Colores – Huerta Boutique. Destacó la importancia del registro: “Este certificado le permite a un emprendedor que produce en una cocina domiciliaria, pero que cumple con todas las normas de inocuidad, tener un mercado potencial de 17 millones de bonaerenses”.

Más tarde, recorrió el frigorífico Cazcol, que incorporó un tráiler refrigerado y equipamiento de frío mediante financiamiento provincial en el marco de Mercados Bonaerenses.