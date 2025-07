Tras la denuncia de una docente el gallismo sale a cuestionar inversión en educación

Este lunes En Línea Noticias publicó una denuncia de un docente de la escuela 32 por vidrios rotos que provocan que en la institución los maestros, alumnos y personal no docente deban transitar las horas de clases en condiciones poco adecuadas para las bajas temperaturas.

Tras hacerse público el caso el gallismo desde el HCD señalaron que, «conocida la noticia de vidrios rotos sin arreglos en Escuelas, concejales de los bloques Juntos por Olavarría y PRO-ERF vuelven a preguntarse ¿dónde está la inversión en educación?

A raíz de lo informado por la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°32, salieron a la luz otras falencias en distintos establecimientos educativos. La falta de mantenimiento es tal que, en algunos casos, hicieron ingresar a las 9:30 a los alumnos que cursan en el turno mañana. Vidrios rotos, cañerías congeladas y calefactores/calderas que no andan son algunos ejemplos que aquejan en las instituciones educativas de nuestro Partido.

“¿Por qué llegar hasta este punto? Lo único que se pide es previsibilidad y un plan de trabajo que permita a los alumnos y comunidad educativa trabajar y estudiar en las condiciones que se deben”, sostuvieron los concejales del bloque opositor.

Asimismo desearon que “ojalá se ponga el mismo empeño en trabajar y reconocer estos problemas con la misma preocupación que hacen los videos para las redes sociales. Gastan la plata en prioridades que hoy no son las que tienen los olavarrienses”.

“Estamos en condiciones de decir que la obra en las escuelas también se frenó. Hoy los recursos del fondo educativo se destinan para otras cosas pero es un porcentaje mínimo el que llega a las escuelas y las consecuencias están a la vista”, agregaron.

Por último, recordaron que “estamos ante la misma situación del inicio de clases y las lluvias de marzo. Todos vimos cómo los edificios no estaban en condiciones y se llovían por todos lados. En aquel entonces presentamos un pedido de informes que aún no nos respondieron”.