Tras varios meses de obra, surgieron inconvenientes en la obra de cloacas en el barrio 10 de Junio

Tras varios meses de ejecución de la obra de extensión de la red cloacal en el barrio 10 de Junio, el Municipio de Olavarría informó que fueron detectados inconvenientes en el suelo en un sector de avenida Pellegrini entre Canaveri y Rendón, situación que obligó a evaluar modificaciones técnicas para continuar con los trabajos.

De acuerdo con lo informado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, el problema se registró en la extensión vertical del talud donde está prevista la colocación de cañerías del colector cloacal. La inestabilidad del suelo, de características limo-arcillosas, provocó un socavamiento que llevó a revisar el plan de obra original.

A partir de esta situación, se encuentran bajo análisis alternativas técnicas y económicas para poder avanzar con la obra y, al mismo tiempo, normalizar la circulación vehicular en ese tramo de la avenida.

Como consecuencia de los trabajos y por razones de seguridad, se dispusieron modificaciones en el tránsito. El carril de avenida Pellegrini con dirección hacia Pueyrredón será desviado por Canaveri hacia Antártida Argentina, retomando la avenida por Rendón. El carril en sentido contrario no tendrá cambios.

Desde el Municipio recordaron además que está prohibido girar a la izquierda en avenidas y señalaron que se trabaja para resolver los inconvenientes y retomar el normal desarrollo de la obra a la mayor brevedad posible.