Traslado sanitario: derivaron en avión a un niño de 3 años desde Olavarría a Mar del Plata

Un niño de 3 años fue trasladado en un vuelo sanitario desde Olavarría hacia Mar del Plata debido a la complejidad de su estado de salud. El operativo se concretó el pasado martes y permitió su ingreso al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de esa ciudad.

El traslado fue coordinado desde el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, luego de que el paciente presentara un cuadro de riesgo que requería atención en un centro de mayor complejidad.

La directora de Redes del Hospital Municipal, María Eugenia De Rossi, explicó que el procedimiento comenzó con la solicitud del área de Terapia Intensiva Pediátrica.

“El operativo se inició a partir de la solicitud del servicio de internación de Terapia Intensiva Pediátrica para derivar al paciente a un centro de mayor complejidad”, señaló.

A partir de ese requerimiento, se gestionó el traslado aéreo a través del Sistema de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud bonaerense, lo que permitió organizar el operativo en coordinación con el sistema provincial.

El procedimiento incluyó la llegada del equipo del avión sanitario al Aeródromo Municipal de Olavarría. Desde allí, los profesionales se trasladaron hasta el Hospital Municipal para realizar la estabilización y preparación del paciente antes del viaje.

Luego, el niño fue trasladado en ambulancia desde el área de Pediatría hasta el aeródromo, donde abordó la aeronave sanitaria.

Para agilizar el recorrido se dispuso un operativo de tránsito y seguridad, coordinado con personal municipal y efectivos policiales, que realizaron un cortejo hasta el aeropuerto.

Desde el Hospital Municipal destacaron el trabajo coordinado entre los distintos equipos que participaron del operativo, lo que permitió concretar la derivación en un corto plazo.

En horas de la noche del martes se confirmó que el vuelo sanitario concluyó con éxito y que el niño llegó a destino acompañado por su familia. Actualmente permanece estable y recibiendo el tratamiento correspondiente en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.