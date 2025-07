Pisar Palermo por primera vez: el entusiasmo de conocer Buenos Aires y la Exposición Rural

Facundo Muñoz tiene 25 años, es chaqueño y nunca había visitado la Expo.

La cabaña Don Emilio de la raza Limangus, ubicada en Wheelwright, Santa Fe, vino por primera vez a la 137° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, y junto a ella llegó uno de sus cuidadores, Facundo Muñoz, quien por primera vez conoce Buenos Aires.

«Al principio me dijeron que venía a traer a los animales el miércoles y me pegaba la vuelta con el camión a la noche, pero después me dijeron que armara el bolso porque me quedaba los diez días. Así que acá estoy, feliz», contó con una mezcla de emoción y nerviosismo por la jura de Limangus que será este lunes, 21 de julio.

Facundo nació en Pampa del Indio, provincia del Chaco y tiene 25 años. Su familia siempre hizo ganadería y él trabajó en el campo desde muy pequeño. Cuando finalizó sus estudios secundarios siguió trabajando hasta que la suerte hizo que conociera a Guillermo Puras, dueño de la cabaña Don Emilio, quien le dio trabajo.

“Es la primera vez que vengo a Buenos Aires. Me crié en el campo y mi sueño siempre fue llegar a la Rural de Palermo hasta que hoy se nos dio”, afirmó.

Primeros pasos en La Rural

La cabaña Don Emilio es la primera vez que participa de la Expo Rural. Su dueño Guillermo Puras, médico veterinario y asesor, a partir del 2018 se hizo cargo del campo de su familia y comenzó a producir animales Limangus pensando en armar una cabaña. «Pasó el tiempo y lo concreté. Siempre fue una ilusión y un sueño venir a Palermo», dijo.

El cabañero destacó las virtudes de la raza y remarcó la calidad de los ejemplares de la fila. “Mi objetivo era venir y que conozcan a mis animales, si se gana mejor. Si no se gana, no importa porque la expectativa era llegar con ejemplares que estén bien presentados. Después el jurado va a decidir. Llegar a Palermo es lo mejor que te puede pasar», concluyó.