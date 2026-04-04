NTVG en Olavarría: «El público se ha renovado pila y ves a varias generaciones»

Entrevista exclusiva con En Línea Noticias

En una entrevista realizada por Jorge Scotton, el saxofonista Mauricio Ortiz anticipó la llegada de No Te Va Gustar a Olavarría el próximo 28 de abril. El músico, que integra la formación desde hace 26 años, remarcó la importancia de volver a las ciudades del interior bonaerense en el marco de la gira de su nuevo álbum.

Respecto a la propuesta técnica para el concierto, Ortiz explicó que la banda pondrá énfasis en una renovación estética y sonora. «Vamos con un show nuevo, con disco nuevo. Tratamos de que sea lo más pulido posible, incluyendo la parte de luces, escénica e imágenes», afirmó el integrante de la agrupación uruguaya. El espectáculo está diseñado para una duración superior a las dos horas de ejecución.

Sobre la vigencia de la banda y la composición del público actual, el saxofonista sostuvo que «el público se ha renovado pila» y que es habitual observar a distintas generaciones compartiendo el mismo espacio. «Ves a los fans de los años dos mil con los niños arriba del hombro; es lo mejor que nos puede pasar», detalló.

Finalmente, el músico se refirió a la identidad sonora del grupo, caracterizada por la sección de vientos. Según indicó, esta característica está presente desde el inicio de la trayectoria de la banda y se mantiene como un recurso central a la hora de arreglar las canciones. Para el cierre, invitó a los seguidores de la región al show en Olavarría, asegurando que «va a ser una fiesta»

Mauricio Ortiz: Sí, hace bastante. Creo que fue antes del 2017. Yo estoy hace casi treinta años, hace veintiséis que estoy en la banda.

JS: ¿Cómo se dio este regreso a Olavarría o al centro de la provincia de Buenos Aires, que son tan esperados siempre?

MO: A nosotros siempre nos gustó girar y llegarle a la gente a donde se pueda. No nos gusta hacer solo ciudades grandes; nos gusta ir a tocar a ciudades chicas, a todo lugar donde podamos llegar donde tenemos nuestro público. Siempre vamos encantados. Ahora se da en el marco de esta gira nueva de este onceavo disco que estamos sacando. El primer show es el 28 en Olavarría, después de la presentación en Ferro que es el 25 de abril. Vamos a estar con el show nuevo completo.

JS: Anduvieron en el verano por el sur, los vi en el Festival de Confluencia en Neuquén.

MO: En Neuquén sí, fue multitudinario, impresionante. Hicimos Bolivia y Paraguay hace una semana atrás y quedamos sorprendidos porque en Bolivia se conocían las canciones nuevas.

JS: Dentro de las características de la banda están los vientos. Ustedes tienen esa sonoridad especial, ¿cómo surge eso?

MO: Siempre estuvo. Surge de poder tener las herramientas y los sonidos a disposición. Desde que la banda arrancó se fueron incorporando músicas y sonidos; ya en la época de los primeros discos la banda se identificó por el sonido de brass y el arreglo de las canciones. Hoy en día sigue siendo así. En este último disco lo grabamos prácticamente en vivo en nuestro estudio para que tenga un sonido bien vivo y fresco.

JS: La industria y la música han cambiado a una velocidad impresionante, pero no ha cambiado la magia de la presentación en vivo.

MO: Eso sí, y es lo que a nosotros más nos gusta. Si bien disfrutamos mucho del estudio, lo que más disfrutamos es el show en vivo y le ponemos mucho énfasis en lo técnico. Somos muy puntillosos con el tema de audio, luces y la escena. Vamos a abrir con un show nuevo que tiene todo el armado de luces e imágenes nuevas. Tratamos de que sea lo más prolijo y profesional posible porque hacemos shows largos de dos horas y pico.

JS: ¿Notan la presencia de jóvenes dentro del público o sostienen una edad acorde a la historia del grupo?

MO: La verdad que se ha renovado pila el público. Lo vivimos con alegría. Ves a varias generaciones; aquellos fans que te iban a ver en los dos mil hoy en día están con los niños arriba del hombro. Para nosotros es lo mejor que nos puede pasar que gente nueva y gente joven siga escuchando música en vivo y nos siga escuchando a nosotros.

JS: ¿La banda tiene que ir cambiando su mensaje o se sostiene en la tradición?

MO: Nosotros siempre manejamos la misma línea. La composición mayoritariamente es de Emiliano y las canciones van desde lo que nos pasa, lo que sentimos, las cosas que no nos gustan o las que sí. Un sello de No Te Va Gustar es tratar de transmitir eso. Sí nos gusta en vivo llamar a músicos amigos o que admiramos, como hicimos con Nicki Nicole con la canción «Venganza» o con Milo J.

JS: ¿Cómo ven el accionar de los pibes? Es llamativo lo de Milo J.

MO: Es impresionante. Tienen menos edad que nosotros. Antes era todo el camino del underground, tenías que estar años trillando ahí ganando terreno. Hoy en día los artistas jóvenes suben al escenario y lo rompen.

JS: ¿Cómo se llevan ustedes con los grupos argentinos de su edad?

MO: Buenísimo. En Argentina hicimos el camino de todas las bandas argentinas; no fue que llegamos como artistas internacionales. Somos una banda media argentina, mitad uruguaya. Emiliano es argentino. Hemos girado con Los Decadentes, Los Pericos y un montón de bandas. En este último disco Ciro participó en la canción «Todo mal» y la rompió, tiene tremenda onda.

JS: Me gustaría que invites a la gente de Olavarría y la región para recibirlos nuevamente.

MO: Los esperamos el 28 de abril en Olavarría a todos los amigos que hace tiempo no nos vemos. Estará buenísimo para juntarnos y disfrutar de la música. Vamos con show nuevo y disco nuevo, así que a prepararse porque va a ser una fiesta.