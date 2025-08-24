Video / Karina la princesita se presentó con entradas agotadas en Olavarría

Olavarría vibró al ritmo de la cumbia de la mano de una de sus máximas referentes. Karina «La Princesita» se presentó en un recital que agotó todas las entradas en el Complejo Norte, en una producción de Morella. La cantante recorrió las canciones que forman parte de sus shows en 2025 y brindó una noche inolvidable para todos los presentes.

Con un público entregado desde el primer momento, «La Princesita» demostró una vez más su vigencia y el cariño incondicional que le tiene la gente. Su potente voz y su carisma en el escenario fueron los ingredientes de un show que repasó los temas más icónicos de su carrera, haciendo un recorrido por su trayectoria musical. La producción a cargo de Morella cumplió con las expectativas, brindando un espectáculo de alta calidad que superó las expectativas del público olavarriense.

El éxito del concierto en Olavarría se suma a una agenda de presentaciones muy activa para la artista. Karina continúa con su gira por diferentes puntos de Argentina y el exterior, demostrando que su música no tiene fronteras.

Próximas presentaciones de Karina «La Princesita» para 2025:

9 de octubre: Sala Paral·lel 62, Barcelona, España.

Sala Paral·lel 62, Barcelona, España. 25 de octubre: Antel Arena, Montevideo, Uruguay.

Antel Arena, Montevideo, Uruguay. 6 de diciembre: Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, Rosario, Argentina.

Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, Rosario, Argentina. Próximamente: Once Unidos de Mar del Plata.

Una lista de éxitos que marcó generaciones:

A lo largo de su carrera, Karina ha cosechado una gran cantidad de hits que se convirtieron en himnos de la cumbia. Algunos de los más coreados en cada uno de sus shows son:

«Fuera»

«Díganle»

«Con la misma moneda»

«Él no va a venir»

«Sin vergüenza»

«A esa»

«Te quise olvidar»

«Hasta el fin del mundo»

«Corazón mentiroso»

«No se toca»

«Miénteme»