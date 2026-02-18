Camino cuaresmal 2026

(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

El miércoles de ceniza comienza un tiempo particular, un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, un tiempo para cambiar algo que nos permita ser mejores y vivir más cerca de Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto. (Catecismo 540). El mensaje del Papa León XIV para este año se titula “Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión”.

Mensaje completo del Papa León

En su mensaje para esta Cuaresma dice el Papa León XIV “La Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la Palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Por eso, el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección.”

En su mensaje para esta Cuaresma el Papa León XIV propone “Dar espacio a la Palabra. La disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Entrar significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar como Él, hasta reconocer que «la condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia».”

Si la Cuaresma es tiempo de escucha, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la Palabra de Dios. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión. Sirve, por tanto, para discernir y ordenar los “apetitos”, para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo, exige permanecer arraigados en la comunión con el Señor.

En su mensaje para esta Cuaresma el Papa León XIV propone también: “Abstinencia concreta”. Por eso, invita a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Dice en su Mensaje: “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz.

En su mensaje para esta Cuaresma el Papa León XIV aborda la Dimensión comunitaria y nos pide: “Comprometámonos para que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir a edificar la civilización del amor. Pidamos la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás.”