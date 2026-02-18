Carmen Iris Wilson de Ramos “Negra” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de febrero de 2026 a los 56 años de edad.

Su esposo Adrián Ramos; sus hijos Hugo y Víctor Ramos; su hija política Cecilia; su nieta Lucía Ramos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento “B”, a partir de las 8 hs. El responso se realizará en la capilla ardiente. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 18 de febrero de 2026 a las 14:30 hs.

Servicio adherido a Copelec.

Vivía en el barrio Hipólito Yrigoyen. Había nacido en Olavarría. Se desempeñaba como ama de casa.