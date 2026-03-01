El Federal B vuelve por necesidad y no por convicción

Por Silvio Germán Moncany

En 2019 dejaron a mucha gente sin trabajo, avalados por los obsecuentes a sueldo que defendían esa postura, con la excusa de que era inviable o de que los del Federal A lo pedían. Aunque a estos también les complicó la situación, porque se les hizo más caro. Hoy están apoyando esto porque, a mayor oferta, menor costo.

En ese momento no llamaron al paro. Hoy lo hacen porque le tienen miedo a la Justicia y cuentan con el aval de la obsecuencia y el temor de ser perjudicados si no apoyan.

El Federal B es un gran torneo que permite recuperar jugadores que no firmaron contrato profesional y que, desde allí, llegaron a Primera o al Nacional B, o fueron descubiertos en el Federal B, como el caso de Bouzat y muchos más.

Ahora lo van a implementar porque Pablo Toviggino en estos años le dio la espalda al interior, pero ahora los necesita.

En 2019, Toviggino, en la Liga de Olavarría, me quiso convencer, ante el reclamo, de que íbamos a estar mejor. El tiempo me demostró que, según las informaciones, él está mejor, aunque con algunas dudas que develará la Justicia.

No quieren las SAD, pero la LPF es una empresa.

Festejo que vuelva el Torneo Federal B, que siempre reclamé, y celebro que sean muchos los puestos de trabajo que se generan tanto en los equipos como en la logística. Dejo claro, sin embargo, que la vuelta es por necesidad y no por convicción. Eso demuestra que quienes manejan el fútbol cuidan su quinta y no el bien común.