Panorama bonaerense: Kicillof inaugura el año político «oficial» en un contexto muy complejo

Las claves del discurso del goberandor ante la Asamblea Legislativa. La cuestión financiera. Los paros de estatales y los puentes rotos con La Cámpora. En la UCR, asoma una nueva etapa.

Por Andrés Lavaselli

La Asamblea Legislativa, una ceremonia que marca el inicio simbólico del año político, mostrará este lunes a Axel Kicillof, su protagonista excluyente, en un contexto complejo, muy desafiante. La provincia atraviesa una situación financiera tan exigente que esta vez ni siquiera aparecieron los recursos para evitar un paro de gremios estatales -docentes incluidos- que sus dirigentes, aliados en su mayoría del gobernador, hicieron todo lo posible por no declarar. Y a eso se suma que el frente interno con La Cámpora está otra vez detonado y presagia más tensión.

Kicillof dedicará buena parte de su discurso ante diputados y senadores a denunciar lo que considera un impacto devastador de la política económica de Javier Milei sobre los sectores populares de todo el país. Pero habrá un énfasis especial en las consecuencias sobre su propia gestión. Girará en torno de un número clave: 22 billones de pesos, el total de la deuda que le reclama a Milei -el presidente niega que exista- por recortes de programas y caída de recaudación. “Es la mitad de un presupuesto provincial”, cuantifican cerca del gobernador.

Fuera de la Cámara de Diputados, donde se realiza la Asamblea, un paro docente interrumpirá el inicio de clases, por primera vez desde que Kicillof llegó al poder. Y a los docentes se sumarán los estatales. Suteba, ATE, Udocba -que responde a la CGT-, la mayoría de las organizaciones que van a la huelga, son parte de la base de sustentación del Gobernador. Incluso algunas avalan su proyecto de poder nacional. Si paran es porque no les quedó opción: hay que tener en cuenta que la magra oferta de aumento salarial exacerbó a sus bases y a sus oposiciones internas.

La provincia, vale decirlo, viene achicando el gasto. Pero el universo de las partidas significativas, las que realmente mueven el amperímetro, son bastante inelásticas bajo el paradigma político de Kicillof, que no está dispuesto a recortar la ayuda alimentaria ni la compra de insumos para los hospitales; ni a paralizar la obra pública. Sin eso, no hay “provincia como escudo y red” contra Nación. Pero con eso, queda poco margen para aumentar salarios. De ahí la centralidad de la denuncia sobre el estrangulamiento financiero de Milei en el orden argumental de Kicillof.

En Calle 6 prenden una vela al impacto de paro docente nacional que convocó Ctera para el mismo lunes, contra la política educativa de Javier Milei. Le reclaman, entre otras cosas, la devolución del incentivo docente, que hoy significaría, en promedio, unos $300.000 más por cargo. Kicillof aprovechará este solapamiento para hablar del paro como un paro nacional. Pero es una estrategia comunicacional. El dato de fondo es que la estrechez de recursos le está recortando margen de acción política. O al menos se lo está condicionando.

Más de lo mismo, pero peor

El nombramiento de Mario Isihi como vice primero del Senado -y de Sergio Berni como presidente del bloque oficialista-, después de dos meses de tironeos internos, marcó un nuevo pico de tensión entre el cristinismo, que impuso ambos nombres, y el kicillofismo, que fue derrotado. ¿Qué tan mal quedaron las coas? En el Movimiento Derechos al Futuro lo consideran una “ruptura” de acuerdos por parte de Máximo Kirchner, que va en la dirección opuesta a la “pax armada” que frágilmente regía desde el acuerdo por el PJ. En La Cámpora lo niegan.

La pelea por ahora no implica la salida de kirchneristas del gabinete, pese a que la idea de “acuerdos rotos” induce a pensar en eso. Pero obliga a mirar el funcionamiento del Senado, una cámara que este año tiene en agenda cuestiones como la renovación de la Corte Suprema, una cuestión que interesa a Kicillof porque tiene que ver con la cobertura de su retirada del poder. Y que discutirá el esquema electoral para 2026 en Provincia, un partido importante para la tropa de intendentes que estructura su aventura nacional.

En el MDF dicen que la relación de fuerza desfavorable en el Senado se definió el día en que se cerraron las listas, por lo que no ven gran novedad en la pelea actual. Incluso aseguran que Ishii y Berni pueden ser para Verónica Magario interlocutores más razonables que otras opciones que se manejaron para esos cargos. Pero hay un rumor que contradice ese optimismo: ¿Cristina se involucró personalmente en la definición de autoridades? ¿Se decidió a hacerlo luego de que Carlos Bianco hablara de “problemas” con la conducción del PJ? Nadie lo confirma. Ni lo niega.

Lo ciertos es que quedó claro que aquel compromiso para dejar correr la candidatura de Kicillof tiene como trasfondo el intento del camporismo de quedarse con el poder en la Provincia. Y que el poder que acumularon en el Senado será un resorte más del mecanismo para intentarlo. Del otro lado, la mayor distancia relativa de Cristina es, al menos en lo inmediato, un elemento que podría facilitarle a Kicillof el diálogo con la dirigencia peronista enfrentada a la expresidenta que forma parte de la “etapa federal” de su despliegue nacional.

El reordenamiento radical

Del otro lado de la grieta, la noticia fue la formalización de la movida para adelantar las elecciones internas en la UCR. La fecha elegida fue el 7 de junio, una de las posibilidades que se adelantaron acá la semana pasada. La definición será el viernes, en una reunión del Comité de Contingencia. La jugada tiene un condimento de estrategia electoral, porque en el radicalismo creen que es probable que las elecciones generales se adelanten el año que vienen (piensan que podrían ser el mayo) y quieren estar preparados con tiempo.

Detrás de la movida están el senador Maximiliano Abad y los representantes bonaerenses de Evolución, el sector que alguna vez ordenó Martín Lousteau y ahora responde a Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe. Y a ellos hay que sumar a Gustavo Posse. Allí parece estar el núcleo fuerte del poder interno hoy -se habla de Daniel Salvador para presidir-, un re balanceo de fuerzas que arrancó con la reconciliación de Abad con Evolución. Implica toda una definición respecto del perfil posible de la UCR de acá en más, y por lo tanto de su relación con LLA y PRO.