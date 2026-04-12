



Por: Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

“¡Divina Misericordia! Este es el don pascual que la Iglesia recibe de Cristo resucitado y ofrece a la humanidad ”. La Fiesta de la Divina Misericordia – se celebra el segundo domingo de Pascua – tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: “ Dios es Misericordioso y nos ama a todos … y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi misericordia «(Diario, 723).

En la historia de la Iglesia Católica, pocas figuras del siglo XX han tenido un impacto tan profundo y universal como santa Faustina Kowalska. Esta religiosa polaca, Apóstol de la Divina Misericordia, canonizada en el año 2000 lo recibió directamente de Jesucristo a través de una serie de revelaciones místicas. Su confesor le obligó a dejar por escrito todas las revelaciones en lo que se conoce como el Diario de la Divina Misericordia. Jesús dijo a Sor Faustina: «Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. En ese día se abren las profundidades de mi tierna misericordia. Derramo un océano de gracias sobre aquellas almas que se acercan a la Fuente de mi Misericordia. El alma que se confiese y reciba la Sagrada Comunión obtendrá el perdón completo de sus pecados y castigos. La Fiesta de la Misericordia surgió de mis más profundas ternuras.» (Diario, 699)

La Divina Misericordia es el amor incondicional de Dios que perdona y levanta, descrito por Santa Faustina como el «atributo más grande» y por el papa Francisco como el «latido mismo» del corazón de Dios.

Monseñor Oscar Romero, el 11 de junio de 1978 en su homilía decía : “ Misericordia es la bondad expresada en hechos, no en palabras. El significado de la misericordia, cada uno de los cristianos lo comprende mejor, “porque todos creo que hemos tenido algún pequeño acto de misericordia para otros, y, sobre todo, hemos sido objeto de misericordia. Si Dios no nos hubiera tenido misericordia cuando caímos en tantas culpas, dónde estaríamos… Si Dios no tuviera misericordia de perdonamos antes de morir, adónde iríamos…. Y tal vez en la relación humana, hemos tenido muchos gestos de misericordia dados por nosotros, o recibidos también por nosotros. Dichoso aquél que puede contar en su vida muchos actos de misericordia. ¡Eso es lo que quiere Dios!”.

Nos recordaba el papa Francisco “La mano que siempre nos levanta es la misericordia; Dios sabe que sin misericordia permaneceríamos en el suelo, que, para seguir caminando, necesitamos que nos levanten de nuevo.”(…) «Habiendo recibido misericordia, seamos misericordiosos. La misericordia es el aire que respiramos como cristianos.»(…) «Las heridas del Resucitado son canales de misericordia que transforman la culpa en perdón. La reconciliación no es una cámara de tortura, sino un encuentro con la misericordia. Renovemos nuestras almas por las llagas del misericordioso Jesús y repitamos frecuentemente y con gran confianza: «¡Jesús, en Ti confío!».