Opinión / En esta ciudad estamos a la buena de Dios en todo

Escribe: José Luis Arguiñena. Arquitecto. Mat. CAPBA 16704 – Integrante de Central Gerontológica Internacional Consultor en accesibilidad y diseño para todos – Etiquetador de viviendas para ahorro de energía. Ex Concejal de Juntos

Recuerdo que corrían los tiempos de plena pandemia cuando me puse a realizar un proyecto de lo que comúnmente la gente conoce como “geriátricos”.

Para realizar esta tarea, le solicite a: PAMI, ANSES y MUNICIPIO, un listado de los establecimientos que existían en el partido de Olavarría, para saber que actualizaciones tenían con respecto a la ley de geriátricos de la Pcia de Buenos Aires Nº 14.263 con su dcto. Reglamentario 1190/12. De ninguna de estas entidades del estado obtuve respuesta, va sí, la respuesta era “no tenemos idea”. Entonces, yo hice el listado por mis propios medios. En ese momento, unos 55, que después entregué a la oficina correspondiente del municipio. Hoy tendría que actualizar dicho listado. Lo que sí pude saber fueron dos cosas en ese momento de la pandemia, que NINGUNO ESTA HABILITADO COMO GERIATRICO NI HOGAR EN OLAVARRIA (salvo el “asilo de ancianos” que cumple con leyes viejas y no con las nuevas) y que el gobernador Kicillof hizo una ley provincial, la Nº 15296-21 que habilita cualquier lugar a ser geriátrico (una locura atómica).

Yendo al tema que nos compete hoy y que, lamentablemente vengo diciendo desde la pandemia. En la pandemia se contagiaban varios abuelos en el mismo geriátrico y hoy tenemos que lamentar dos muertes en un incendio. Estas cosas iban a pasar y seguirán pasando lamentablemente hasta que, se dejen de tirar culpas entre los políticos de turno (y eso que hoy están del “mismo lado” provincia y ciudad).

Escuchaba funcionarios en una rueda de prensa improvisada cuando le preguntaron si el “geriátrico” estaba habilitado decir básicamente, el problema es de provincia: «La realidad que al geriátrico lo habilita el Ministerio de Salud de la Provincia y nosotros como municipio lo que sí hacemos es acompañar a cada una de las residencias de adultos mayores en un programa que se inició hace un año aproximadamente”.

“El personal perteneciente al área de Desarrollo se ocupa de la atención de los adultos mayores y personal de defensa civil realizan una evaluación de ciertas condiciones, por el cual se hace un informe y se entregan un montón de recomendaciones, acompañados por distintas capacitaciones” agregó. Vamos a citar textual porque después se enojan y dicen que cambio las palabras.

“Un bombero se encontraba cuando se inició el siniestro porque había ido a darle la cena a su madre y es el propietario del camión que se ve en la foto estacionado frente al geriátrico, con gente en el techo de la caja evacuando a los internos. Con muchísimos años de servicio y muchísima experiencia en el área operativa atinó a ponerlo como para que tengamos una más rápida accesibilidad y bajar a los abuelos que se bajaron en forma segura y poder ser trasladados a un centro asistencial” relató.

DIOS MIO, PERDONALOS, NO SABEN LO QUE HACEN…. No podemos relatar

Como un héroe (aunque lo fue, pobre bombero) y justificar la inexistencia de salidas de emergencia para tales temas.

Hay un Reglamento General de Construcciones del año 65 que habla y exige salidas de emergencias.

También se debieron exigir materiales ignífugos y otros problemas edilicios que vi hoy sin poder o querer entrar en el lugar.

Hay ordenanzas vigentes que no se cumplen o se cumplen mal en este geriátrico por lo menos que paso a citar:

1º) ORDENANZA 4155-17 ADHESIÓN LEY 11769 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALAC. ELECTRICAS EN INMUEBLES

2º) ORDENANZA 4177-17 VIDRIO SEGURO EN CONSTRUCCIÓN

3º) ORDENANZA 4312-18 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EDIFICIOS SEMI PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL PDO.

Yo tengo un proyecto de un nuevo «geriátrico» para mi ciudad. Espero que algún día alguien se dé cuenta que esto es totalmente necesario y no quieran solo recuperar la plata a invertir en dos años. Por ahí a algunos, les parezca “caranchismo” esta nota. Piensen lo que quieran, de hecho, muchos saben que del tema sé y que no es la primera vez que hablo y que no esperé este momento para hablar

Proyecto con resguardo de idea en el colegio de Arquitectos