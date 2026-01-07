Dora Hilaria Santellan «Chuchi» (Q.E.P.D.)

Dora Hilaria Santellán falleció en Olavarría el día 6 de enero de 2026 a los 81 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento.

La vecina residía en el barrio La Loma, era nacida en Olavarría y era jubilada de la Clínica María Auxiliadora.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «C», en una sala habilitada por 6 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 7 de enero de 2026 a las 10:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.