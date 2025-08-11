Debutan las Selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga de Fútbol de Olavarría

La Selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga de Fútbol de Olavarría tendrán esta semana su debut oficial y será en nuestra ciudad.

La primera fecha de la competencia será con los combinados de Coronel Pringles.

El proyecto deportivo de selecciones sigue en manos del profesor Dardo Seibel que, este año, busca repetir los excelentes resultados logrados el año pasdo.

El debut de la Sub13 y la Sub15 será este miércoles 13 de agosto.

Las próximas fechas

Los partidos continuarán de la siguiente manera.

Miércoles 20 de agosto. Las dos selecciones de Olavarría se enfrentarán a Tres Arroyos, en nuestra ciudad.

Miércoles 27 de agosto: La Sub 13 enfrentará de visitante al combinado de Azul mientras que la Sub15 visitará a Liga del Sur (Bahía Blanca)

A partir del 3 de septiembre comenzarán las revanchas.