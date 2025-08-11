Teatro Municipal: Caja Negra regresó a casa con un recital increíble

El grupo olavarriense Caja Negra, que realiza un impresionante tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo volvió a las tablas del Teatro Municipal para presentarse ante su publico con una sala a pleno.

Para ellos es «la fecha más especial y más grande del año,» tras girar por toda la región durante todo el año.
Fue una velada única homenajeando a Soda Stereo y Gustavo Cerati, con músicos invitados y un público que le puso calor a la noche ante las brillantes interpretaciones del grupo.

