María Cristina Cabrera Leal (Q.E.P.D.)

MARIA CRISTINA CABRERA LEAL (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Agosto de 2025 a los 72 años de edad.

Sus hijos: Marcelo, Débora, Vanesa y Soledad.

Sus hijos políticos: Gabriel y Gladys.

Sus nietos: Alexis, Antonella, Belén, Leonel, Nicolás, Ian, Catalina, Lola y Justina.

Su bisnieto: Felipe y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO.

SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba:Jubilada.