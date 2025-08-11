María Cristina Cabrera Leal (Q.E.P.D.)
MARIA CRISTINA CABRERA LEAL (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Agosto de 2025 a los 72 años de edad.
Sus hijos: Marcelo, Débora, Vanesa y Soledad.
Sus hijos políticos: Gabriel y Gladys.
Sus nietos: Alexis, Antonella, Belén, Leonel, Nicolás, Ian, Catalina, Lola y Justina.
Su bisnieto: Felipe y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO.
SIN RESPONSO.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba:Jubilada.