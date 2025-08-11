Mirta Mabel Estevez viuda de Burnet (Q.E.P.D.)
MIRTA MABEL ESTEVEZ Vda de BURNET (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Agosto de 2025 a los 81 años de edad.
Su hijo Marcelo. Su hija política Lucrecia. Su nieto Emilio. Su hermano: Carlos. Su hermana política Mirta, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 9:30hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Lunes 11 de Agosto a las 13:30hs.
Barrio en el que vivía: Pueblo Pueblo.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.