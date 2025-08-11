Mirta Mabel Estevez viuda de Burnet (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

MIRTA MABEL ESTEVEZ Vda de BURNET (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Agosto de 2025 a los 81 años de edad.

Su hijo Marcelo. Su hija política Lucrecia. Su nieto Emilio. Su hermano: Carlos. Su hermana política Mirta, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 9:30hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 11 de Agosto a las 13:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Pueblo.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!