Licitación Pública: ampliación y refacción de la Escuela Secundaria N° 13 y la Escuela Primaria N° 65

Este aviso corresponde a la Licitación Pública 21/25 de la Municipalidad de Olavarría, relacionada con la ampliación y refacción de la Escuela Secundaria N° 13 y la Escuela Primaria N° 65.

Presupuesto Oficial: $470.940.000,00.-

En la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del 28 de agosto de 2025. Consulta del Pliego: En la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar