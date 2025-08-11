Licitación Pública: ampliación y refacción de la Escuela Secundaria N° 13 y la Escuela Primaria N° 65
Este aviso corresponde a la Licitación Pública 21/25 de la Municipalidad de Olavarría, relacionada con la ampliación y refacción de la Escuela Secundaria N° 13 y la Escuela Primaria N° 65.
- Presupuesto Oficial: $470.940.000,00.-
- Valor del Pliego: $340.758,00.-
- Fecha Límite de Adquisición del Pliego: 26 de agosto de 2025, hasta las 13 Hs.
- Fecha y Lugar de Apertura de Sobres: 28 de agosto de 2025, a las 10 Hs., en el Palacio San Martín.
- Entrega de Sobres: En la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del 28 de agosto de 2025.
- Consulta del Pliego: En la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar