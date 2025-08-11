Video / Centro: Una joven herida en un choque

Un fuerte choque entre una camioneta y una moto 125 cc se produjo a las 8 de la mañana en el centro de la ciudad, precisamente en Vélez Sarsfield y La Madrid.

Del hecho de tránsito participó una camioneta VW Amarok, conducida por un hombre y una moto conducida por una mujer joven que sufrió lesiones en una pierna por lo que fue derivada al Hospital Municipal Hector Cura para ser atendida en la guardia de emergencia del centro de salud.

El tránsito esta ocasionalmente interrumpido por Velez Sarsfield y disminuido por La Madrid. Trabaja personal policial del CPO.

default