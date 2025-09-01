Destacada actuación de taekwondistas olavarrienses en Bolívar
El domingo pasado, deportistas de la escuela local de taekwondo, liderada por el Maestro Andrés Carosella y los instructores Juan Lopetegui, Matías Moretti, Belén Lopardo y Macarena Carosella, participaron en un torneo regional en San Carlos de Bolívar. La delegación regresó a Olavarría con una notable cosecha de medallas en las disciplinas de lucha, forma y salto en alto.
Entre los resultados más destacados se encuentran los logros de Enrique Oliva, quien obtuvo el primer puesto en lucha y forma en la categoría cinturón negro adulto. En la misma línea, Natalia Roldán (cinturón azul-rojo) y Valentín Oliva (juvenil) se llevaron el oro en lucha en sus respectivas categorías.
A continuación, la lista completa de podios obtenidos por los deportistas olavarrienses:
- Enrique Oliva: 1° en lucha y 1° en forma.
- Natalia Roldán: 1° en lucha.
- José Vivas: 2° en lucha.
- Lucas Fonseca: 2° en forma.
- Valentín Oliva: 1° en lucha y 2° en salto.
- Bruno Romanelli: 2° en forma.
- Miqueas Echegaray: 2° en lucha.
- Benicio Moretti: 3° en forma.
- Mercedes Arce: 1° en lucha.
- Delfina Niz: 2° en lucha.
- Florencia Las Heras: 2° en forma.
- Bladimir Pacheco: 2° en lucha, 3° en forma y 1° en salto.
- Santiago Quiroga: 3° en lucha.
- Donato Torres: 2° en lucha y 3° en forma.
- Ciro Aravena: 3° en lucha y 1° en salto.
- Emilia Fonseca: 2° en lucha, 1° en forma y 3° en salto.
- Agustín Otero: 3° en lucha.
- Uxia Pacheco: 2° en lucha y 3° en forma.
- Dante Esquivel: 2° en lucha y 2° en forma.
- Francesco Inostroza: 1° en lucha y 1° en forma.
- Valentino Fernández: 2° en lucha y 3° en forma.
- Eloy González: 1° en forma.
- Álvaro Mata: 3° en lucha.
Examen de graduación en el Club Loma Negra
Por otra parte, el martes 26 de agosto se llevó a cabo el anteúltimo examen del año en las instalaciones del Club Social y Deportivo Loma Negra, donde varios alumnos de la escuela de Andrés Carosella lograron avanzar en su graduación.
La lista de los nuevos cinturones es la siguiente:
Punta negra: Carlos Minig.
Blanco punta amarilla: Victoria Wu, Benjamín Schuft, Alma Chocobar, Sofía Palahy, Francisco José Caronni, Jonás Sánchez, Álvaro Valentín Mata y Miguel Ángel Nucci.
Amarillo: Trinidad Espaldet, Berenice Occhi, Helena Buche, León Muller Attadía y Tomás Muller Attadía.
Punta verde: Brenda Fernández, Valentino Fernández, Francisco Araña, Emilia Fonseca y Agustín Morguiundo.
Verde: Lautaro Araya, Fausto Bertomeu, Lautaro López Torres y Uxia Pacheco.
Punta azul: Donato Torres y David Lete.
Azul: Ciro Aravena y Lucas Fonseca.
Punta roja: Delfina Niz, Valentín Oliva, Mercedes Arce, Lautaro Gallastegui y Santiago Quiroga.
Rojo: Natalia Roldán.