Hugo Aníbal Mendoza (Q.E.P.D.)

HUGO ANIBAL MENDOZA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de Septiembre de 2025 a los 83 años de edad.

Su esposa: Elsa Susana Garcia

su hija: Luciana Mendoza

hijo político: Rodolfo Basaldua

su nieto: Laureano; sus nietos del corazón: Constanza y Gonzalo,

demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio

RESPONSO: Capilla Ardiente ( a confirmar)

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino bº Mariano Moreno

Lugar de nacimiento: San Justo, Sta Fe.

Actividad que desarrollaba: Jubilado comerciante.