Hugo Aníbal Mendoza (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 1 de Septiembre de 2025 a los 83 años de edad.
Su esposa: Elsa Susana Garcia
su hija: Luciana Mendoza
hijo político: Rodolfo Basaldua
su nieto: Laureano; sus nietos del corazón: Constanza y Gonzalo,
demás familiares y amigos participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio
RESPONSO: Capilla Ardiente ( a confirmar)
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino bº Mariano Moreno
Lugar de nacimiento: San Justo, Sta Fe.
Actividad que desarrollaba: Jubilado comerciante.