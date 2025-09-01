Detienen a un sujeto en Olavarría que buscaba la justicia de Lomas de Zamora

Un hombre de 33 años fue detenido este lunes en la intersección de las calles Azopardo y Moreno en Olavarría, tras descubrirse que tenía un pedido de captura activa por «Abuso de Armas».

Se trata de Luis Miguel Giménez Arguello, quien fue interceptado por personal policial que realizaba tareas de prevención del delito. Al verificar sus datos, los agentes confirmaron que sobre el individuo pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado Correccional N° 3 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Ana María Tenuta.

Giménez Arguello fue trasladado a la Comisaría Primera para llevar a cabo los trámites judiciales correspondientes y quedó a disposición de la Justicia.