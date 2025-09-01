Un joven aprehendido tras ser sorprendido robando en una vivienda

Un hombre de 26 años fue detenido en la madrugada de este lunes en el barrio Amparo Castro de Olavarría después de haber sido sorprendido robando en una vivienda.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Bolívar al 4300, donde un vecino alertó a la policía sobre la presencia de una persona en el techo de un garaje. Personal del Comando de Patrulla Olavarría se dirigió de inmediato al lugar y encontró a un hombre vestido de oscuro, que llevaba un bolso.

Al ser interceptado, el individuo no pudo justificar su presencia en la propiedad ni la pertenencia de los objetos que llevaba. El dueño de casa, al reconocer los elementos como propios, confirmó que habían sido sustraídos de su garaje, al que el ladrón habría ingresado a través de una ventana.

Entre los objetos recuperados se encontraban un cargador de batería, un taladro percutor marca Bosch, un punzón, 18 mechas de hierro, 6 mechas para pared y dos adaptadores.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se encuentra a disposición de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Serrano, por el delito de hurto agravado por escalamiento.