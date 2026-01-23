Ferro anunció renovaciones e incorporaciones de cara al Unión Deportiva Regional

Foto: Emblema Deportivo

El Club Ferro informó que continúa con las renovaciones e incorporaciones de jugadores de cara al próximo Unión Deportiva Regional.

Entre las confirmaciones, se destaca la renovación de Mathias Boungiorno, quien seguirá como capitán del equipo, aportando experiencia y liderazgo dentro del plantel.

Asimismo, se incorpora Tomás Otazo, proveniente de Estudiantes de Olavarría, sumando nuevas opciones para el esquema del equipo.

Por su parte, Santiago Saenz Buruaga, referente en la banda derecha, también continuará en el club durante la temporada 2026.

Con estas incorporaciones y renovaciones, Ferro refuerza su plantel y se prepara para competir con un equipo equilibrado y con experiencia en el próximo torneo.