Isabel Neris López viuda de Telechea «Isa» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 22 de enero de 2026 a los 85 años.

Sus hijos: Mirta, Silvia, Hugo y Patricia Telechea; hijos políticos: Anibal Lafon, Jorge Caserta y Jorge Valente; nietos: Martín, Víctor Omar, Jorge Daniel, Omar Anibal, Gonzalo, Mayra, Soledad, Daiana, Oriana y Micaela; nietos políticos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento «B». La sala cierra a las 00:00 y reabre a las 6:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.