La senadora olavarriense Evelyn Díaz visitó Tapalqué junto con la titular del IPS

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, recibió este viernes a la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires, Marina Moretti, quien estuvo acompaña por la Senadora provincial de Olavarría, Evelyn Díaz.

El eje central de la jornada de trabajo fue la firma de un convenio clave para los beneficiarios del sistema previsional. A través de este acuerdo, las y los afiliados del IPS podrán acceder a descuentos exclusivos en las tarifas por persona dentro del Complejo Termas Tapalqué, una medida que busca potenciar el turismo social y facilitar el acceso de los jubilados a los atractivos de la región.

Gestión y recorrida local

Además de la formalización del beneficio en el complejo termal, la senadora Evelyn Díaz y la comitiva provincial recorrieron puntos estratégicos de la gestión municipal en Tapalqué. Entre ellos, visitaron el Complejo de Adultos Mayores, reconocido en la sección por su modelo de atención y contención integral.

La actividad oficial concluyó con una visita al Museo y Conservatorio Municipal, donde las autoridades se interiorizaron sobre el patrimonio histórico y cultural del distrito vecino.