Ya tiene fecha uno de los festivales más importantes de la región

Tras la suspensión de la edición pasada por las inclemencias climáticas, la Municipalidad de Bolívar confirmó el regreso del evento cultural más relevante del distrito y la región: «Me Encanta Bolívar».

Foto: Presente Noticias

El festival se realizará el último fin de semana de febrero y volverá a su escenario tradicional.

El Me Encanta Bolívar 2026 está oficialmente en marcha. Las autoridades municipales definieron que el evento se lleve a cabo los días sábado 28 de febrero y domingo 1º de marzo.

Una de las novedades más destacadas para este año es el cambio de locación: a diferencia de 2024, cuando se realizó en el Centro Cívico, la edición 2026 marcará el retorno del festival al Parque Municipal «Las Acollaradas».

El regreso de un clásico

El evento vuelve al calendario regional luego de que en 2025 debiera cancelarse debido a las intensas lluvias que afectaron la situación hídrica del partido. En esta oportunidad, el director de Cultura, Raúl Chillón, enfatizó la importancia de recuperar este espacio:

“Es una fiesta que no podemos abandonar, es una celebración de nuestra ciudad y de nuestro Partido. Estamos trabajando para garantizar el derecho al entretenimiento gratuito de toda la comunidad”, señaló el funcionario.

Si bien la organización ya trabaja en la logística y los escenarios (manejando diferentes alternativas de planificación), aún no se han dado a conocer los artistas que integrarán la grilla de espectáculos. Se espera que en las próximas semanas comiencen las confirmaciones de los músicos locales y nacionales que jerarquizarán el escenario mayor.