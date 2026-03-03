Francisco Crimaldi compite en el WTT Youth Contender Buenos Aires 2026

Del 4 al 7 de marzo, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) será la sede del WTT Youth Contender Buenos Aires 2026. El evento de la World Table Tennis reúne a jugadores de diversos países y otorga puntos para el ranking mundial en categorías que van desde U11 hasta U19.

El certamen incluye competencias individuales en las categorías U19, U17, U15, U13 y U11, además de la modalidad de doble mixto para U19 y U15.

Dentro de la delegación argentina se destaca la participación del olavarriense Francisco Crimaldi. El joven de 17 años llega a esta competencia tras completar tres meses de entrenamiento en Mirandella, Portugal, durante el cierre del año 2025.

Esta cita internacional en el CeNARD representa para el deportista local una oportunidad de sumar experiencia ante rivales del circuito profesional y afianzar su juego de cara a sus próximos compromisos en el continente europeo.