Loma Negra suma refuerzos y confirma continuidades para el Torneo Interligas

El club Loma Negra continúa con el armado de su plantel de cara al Torneo Interligas, con la incorporación de nuevos jugadores y la confirmación de futbolistas que seguirán vistiendo la camiseta celeste durante la próxima temporada.

Gonzalo Rizzi, nuevo arquero de Loma Negra

El arquero Gonzalo Rizzi se convirtió en nuevo jugador de Loma Negra. Zurdo y formado futbolísticamente en Embajadores, tuvo experiencia en el fútbol de AFA con Sarmiento de Junín, además de pasos por Rivadavia de Lincoln y Ciudad de Bolívar.

En las últimas temporadas regresó a su club de origen, donde fue pieza clave en la obtención de varios títulos, desempeño que ahora le permite dar un nuevo paso en su carrera con la llegada al conjunto lomanegrense.

Gonzalo Trepichio continuará en el club

En paralelo, el club confirmó la continuidad de Gonzalo Trepichio para la temporada 2026. El volante, surgido en Estudiantes, viene de realizar un muy buen 2025 en Loma Negra y afrontará su cuarto ciclo con la institución.

Su permanencia es considerada un aporte importante para la estructura del equipo, tanto por su rendimiento como por su conocimiento del club.

Matías Da Rosa, refuerzo en ataque

Además, Loma Negra anunció la incorporación del delantero Matías Da Rosa como refuerzo para el Torneo Interligas. El futbolista, oriundo de Hinojo, fue goleador y una de las figuras de Embajadores, y también tuvo un destacado paso por el fútbol alvearense y por su localidad natal.

Con estas novedades, Loma Negra avanza en la conformación del plantel con el que afrontará la próxima competencia regional.