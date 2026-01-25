Crece la expectativa por el partido que podría poner a Racing en la final del Regional Amateur

Foto: Emblema Deportivo

La venta anticipada de entradas para el partido que Racing de Olavarría disputará este domingo por la noche volvió a mostrar el alto interés que genera el equipo en instancias decisivas. A lo largo de toda la jornada del sábado, el club realizó una preventa para las plateas del estadio José Buglione Martinese, con un volumen de ventas que anticipa un marco importante de público.

Según informó la institución, durante el horario habilitado se vendieron más de 1.300 entradas, sobre un total de 1.600 localidades disponibles. La comercialización se extendió durante once horas consecutivas y estuvo orientada exclusivamente a sectores con capacidad limitada.

El partido se disputará este domingo desde las 20.30, cuando Racing reciba a Atlético Villa Gesell en el marco de la semifinal de vuelta de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El cruce definirá a uno de los equipos que avanzará a la final regional.

La conducción arbitral estará a cargo de Juan Ignacio Nebietti, quien será el encargado de dar inicio al encuentro en el estadio ubicado sobre avenida José Buglione Martinese, donde se espera una concurrencia cercana a la capacidad habilitada.

DATOS DEL PARTIDO

PAMPEANA SUR – SEMIFINALES – VUELTA

*RACING OLAVARRÍA vs. **ATLÉTICO VILLA GESELL GENERAL MADARIAGA 25/01/2026 20:30

Árbitro: NEBBIETTI, JUAN IGNACIO * RÍO COLORADO

Asistente 1: BUSTOS. EMILIANO NICOLÁS * RÍO COLORADO

Asistente 2: VEGA, JUAN MANUEL * BAHÍA BLANCA

Cuarto Árbitro: YATZKY, FRANCO * BAHÍA BLANCA

El ganador jugará la final de Región ante el ganador de Atlético Ayacucho -Ferro de Pico