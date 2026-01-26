Por una cabeza, Boca le ganó a Deportivo Riestra

Ph: Andrés Arouxet.

Boca derrotó 1-0 al Deportivo Riestra en La Bombonera, por la primera fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga. Lautaro Di Lollo fue el autor del gol que definió el partido, a los 31 minutos del complemento, ganando en las alturas para conectar de cabeza un centro de Leandro Paredes.

No fue un partido cómodo para los dirigidos por Claudio Úbeda, no solo por la falta de delanteros que llevó a que Lucas Janson tuviera que desempeñarse como referencia de ataque, sin poder cumplir una buena actuación, sino porque desde los primeros minutos la visita salió a raspar a Leandro Paredes para que estuviera incómodo en la gestación.

El capitán, de todos modos, se las ingenió para encontrar espacios y recibir la pelota, repartiendo juego para hacer protagonistas a Lautaro Blanco y Juan Barinaga, que en el primer tiempo asumieron más responsabilidades en ataque que los propios Zeballos y Velasco.

En esos primeros 45 minutos, las únicas jugadas de peligro del Xeneize llegaron con centros que cayeron al área. Lautaro Di Lollo lo tuvo en dos ocasiones de cabeza, pero no le acertó al arco. El que sí dirigió bien su frentazo fue Belmonte, tras centro de Barinaga, pero Nacho Arce se estiró para sacarla al córner.

Todavía más le costó a Boca en el complemento, porque los ingresos de Aguirre y Zufiaurre por Velasco y Janson no cambiaron el modo de atacar. De hecho, el único remate al arco que registró el Xeneize fue el cabezazo que terminó en gol de Lautaro Di Lollo, tras un centro medido de Paredes.

Con la ventaja, el local dejó de atacar y Deportivo Riestra intentó rebelarse, forzando una gran y única respuesta de Agustín Marchesín en todo el encuentro, estirándose para sacar al córner un buen remate del ingresado Alexander Díaz. Boca terminó defendiendo con los once en su área un tiro libre que hasta Nacho Arce subió a intentar cabecear y tras esa efectiva resistencia sonó el silbatazo que dio por finalizado el encuentro.