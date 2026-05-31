Selecciones juveniles: Dardo Seibel confirmó los convocados para la Sub 13 y Sub 15 de Olavarría

La Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer las listas de jugadores convocados para integrar las selecciones Sub 13 y Sub 15 que participarán del Torneo Federación de Selecciones Juveniles, cuyo inicio está previsto para la primera semana de julio. Los planteles fueron definidos por Dardo Seibel, responsable del cuerpo técnico de ambas categorías, junto a su equipo de trabajo.

Los seleccionados reúnen futbolistas de distintas instituciones afiliadas a la Liga local. Entre los clubes con representación aparecen Embajadores, Estudiantes, Racing Athletic Club, Ferrocarril Sud, El Fortín, Hinojo, Loma Negra, San Martín, Sierra Chica y Luján.

Además, desde la Liga se informó que el próximo miércoles 24 de junio una delegación de ambas categorías viajará al predio de Lanús para disputar encuentros amistosos ante equipos del club granate, en el marco de la preparación para el certamen provincial.

Convocados Sub 15

Elías Guillermo Arce (Embajadores)

Mateo García (Embajadores)

Lautaro Giunta (Embajadores)

Bautista Maldonado Basques (Embajadores)

Imanol Rodríguez Trisi (Embajadores)

Bruno Taverna Scigliano (Embajadores)

Fermín Aycaguer (Racing Athletic Club)

Mateo Boivín (Racing Athletic Club)

Tobías Sotto (Racing Athletic Club)

Fermín Biondi (Estudiantes)

Gerónimo Ferrero Peri (Estudiantes)

Lucio Portillo (Estudiantes)

Antuán Nicolás Gallo Martín (Ferrocarril Sud)

Valentino Gargaglione (Ferrocarril Sud)

Martín Larregina Vargas (Ferrocarril Sud)

Kevin Leguizamón (Ferrocarril Sud)

Ever Ignacio Lista Gómez (Ferrocarril Sud)

Simón Lucio Bruno (Ferrocarril Sud)

Valentino David Bossi (Ferrocarril Sud)

Lautaro Luciano Ledesma (San Martín)

Mateo Fabián Maguna Rodríguez (El Fortín)

José Mateo Muller (El Fortín)

Ignacio Mayoz (El Fortín)

Valentino Ruppel (Sierra Chica)

Valentín Uriel Urrutia (Loma Negra)

Tobías Diuono González (Loma Negra)

Thiago José Céspedes (Loma Negra)

Dylan Irigoyenborde (Luján)

Convocados Sub 13

Máximo Abinceta (El Fortín)

Pol Alexander Barrientos (El Fortín)

Nehemías Heffner (El Fortín)

Joaquín Pronino (El Fortín)

Felipe Diez Ancel (El Fortín)

Luca Bonsignore (Estudiantes)

Salvador Casiraghi Longhini (Estudiantes)

Tomás Fernández Sanz (Estudiantes)

Thiago Martín Silva Morais (Estudiantes)

Alexis José David Di Lorenzo (Hinojo)

Fantino Olivera (Hinojo)

Ciro Steinbach (Hinojo)

Simón Istilliarte Barraza (Embajadores)

Ciro Martín Tagliaferro (Embajadores)

Santino Mendizábal (Embajadores)

Benjamín Nasello González (Embajadores)

Fausto Javier Sáenz Buruaga (Embajadores)

Simón Ventimiglia Rodríguez (Embajadores)

Benjamín Biondi (Embajadores)

Máximo Abel López (Ferrocarril Sud)

Lautaro Málaga (Ferrocarril Sud)

Ezequiel Aquiles Salinas (Ferrocarril Sud)

Genaro Emanuel Quiroga (Ferrocarril Sud)

Martiniano Cuello (Ferrocarril Sud)

Benjamín Padín (Racing Athletic Club)

Augusto Pellejero (Racing Athletic Club)

Lorenzo Rizzo (Racing Athletic Club)

Renzo Cazzola (Racing Athletic Club)

Jeremías Yañez (Loma Negra)

Pedro Di Pane (Loma Negra)

El Torneo Federación de Selecciones Juveniles reúne a representativos de distintas ligas bonaerenses y constituye una de las competencias más importantes para el desarrollo de futbolistas en etapas formativas. Durante las próximas semanas, ambas selecciones continuarán con los entrenamientos y amistosos de preparación antes de su debut en la competencia provincial.