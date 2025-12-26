Tigre está interesado en Lucas Janson

El olavarriense Lucas Janson no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda y se podría marchar en enero. De hecho, a él y otros tres jugadores de Boca les comunicaron que se busquen club para el 2026 debido a que fueron descartados por el cuerpo técnico. Y el delantero podría conseguir una oferta más temprano que tarde.

Así fue señalado por Planeta Boca, sitio especializado en la actualidad Xeneize.

Se detalla que Tigre está interesado en llevarse a Janson de Boca. La información fue revelada por el periodista Marcelo Benedetto, quien en D Sports Radio dio a conocer que hay chances de que vayan a la carga por él: “Ojo con Janson y Tigre. Al mismo tiempo, están negociando con Romero, Nacho Russo y tal vez Janson“.

De esta manera, estarían dispuestos a negociar para repatriar al extremo de 31 años. Cabe destacar que este último no tiene sitio en Primera y el club no vería con malos ojos desprenderse de él en este mercado. Ante esto, el elenco de Victoria tendría el camino allanado para quedarse con su pase.

Para Tigre, Lucas Janson no es para nada un desconocido e incluso el delantero salió de las inferiores del ‘Matador’. En el 2012 hizo su debut profesional allí y se mantuvo hasta 2018, año en que salió cedido al Toronto de la MLS. Meses después, volvió al club argentino y finalmente en 2019 fue traspasado a Vélez.