Mateo Mendía con posibilidades de llegar a Peñarol

La Reserva de Boca se destacó de gran manera en 2025 y cerró el año con dos títulos. Luego de la obtención del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Mariano Herrón se quedó con el Trofeo de Campeones. Y con el nivel que mostraron algunos juveniles, las ofertas no iban a tardar en llegar en este mercado de pases.

Uno de los futbolistas más destacados fue el olavarriense Mateo Mendia, quien conformó una gran dupla junto a Facundo Herrera, otra de las figuras del “Xeneize”. Sin lugar en Primera, el central sumó minutos en esta división y de cara a la próxima temporada, podría irse a otro club a ganar rodaje.

Así fue señalado en las últimas horas por Plantea Boca, sitio especializado en la actualidad Xeneize.

Según informó el periodista Emiliano Raddi para Planeta Boca Juniors, el defensor de 21 años surgido en Loma Negra tiene pedidos de Peñarol, Sarmiento y Platense. Cabe destacar que tiene chances de disputar la Copa Libertadores: dos de estas instituciones ya aseguraron su cupo.

Hace unas semanas, la Reserva de Boca se quedó con dos títulos y luego de la obtención del Torneo Clausura Proyección, Mateo Mendia brindó sus declaraciones y se refirió a su futuro. Si bien, no tuvo muchas oportunidades en Primera, dejó en claro su deseo de pelear por un lugar en el plantel mayor.

“Mi cabeza está acá. Me muero por jugar en Boca. Hoy el foco está acá, después veremos cómo sigue todo. Pero siempre acá, en el corazón siempre Boca”, manifestó el zaguero sobre su futuro.