Navidad 2025: las ventas minoristas subieron 1,3% en comparación con el año pasado

Las ventas minoristas durante la temporada de Navidad 2025 crecieron 1,3% frente a igual período del año anterior, impulsadas principalmente por promociones, herramientas de financiación y movimientos comerciales focalizados en segmentos específicos del mercado.

El informe, que considera datos recolectados en comercios minoristas pymes de todo el país, señala que el incremento respondió en gran medida a la concentración de la demanda en sectores que ofrecieron ofertas atractivas y financiamiento extendido, facilitando el acceso de los consumidores al consumo navideño.

El crecimiento registrado, aunque moderado, marca una mejora respecto a periodos previos y sugiere que las herramientas promocionales y las cuotas sin interés jugaron un rol clave para sostener la actividad comercial en un marco de contexto económico desafiante.

Este dato también se enmarca en un panorama más amplio del consumo minorista en Argentina, donde los niveles de venta han presentado variaciones a lo largo del año en función de factores como la inflación, la oferta de financiamiento y las estrategias comerciales implementadas por los comercios.

En definitiva, el repunte observado durante las fiestas de fin de año brinda un indicio de recuperación para el sector minorista, aunque los analistas advierten que la evolución del consumo seguirá influenciada por la situación económica general y las condiciones de mercado en los próximos meses.