Edicto sobre ejecución de sentencia

POR DOS DIAS. El Juzg. Familia N° 1 de Olavarria, Dpto Jud. Azul.,a cargo del Dr. MOBIDUCCI,

Daniel, Juez Subrogante, hace saber que en autos: “ANGEL GOÑI CAMILA C/ ANGEL JOSE LUIS

S/ EJECUCION DE SENTENCIA” Expte N° OL – 3972 – 2024, ha decretado la venta en Subasta

Pública Electrónica del 100% del bien automotor Renault Kangoo Confort 1.5, año 2011, Dominio

JSD 638, motor No K9KA700D180847, chasis No 8A1FCG715BL700957. Base en las 2/3 partes de

la valuación fiscal actualizada ($ 3.312.000), esto es, $ 2.208.000, al contado y al mejor postor (art.

566 C.P.C.C), la misma será bajo modalidad electrónica, conforme lo reglamentado por el Ac.

3604/12 SCBA y sus modificatorias. La subasta comenzara el día 09/06/2026 a las 12:00pm

y finalizara el día 24/06/2026 a las 12pm.. La exhibición será virtual en

https://youtube.com/shorts/QfE8jZAQIRQ y de manera presencial el día 29/05/2026 de 10 a 12 hs.

sito en calle Avellaneda N° 1751 de Olavarría. Adeuda impuestos provinciales al 30/03/2026 por

$284.400, el mismo se entregará en el estado en que se encuentra, con todos sus gravámenes,

deudas de patentes e infracciones, los que serán informados y estarán a cargo del comprador.-

Acreditación de postores, hasta el 04/06/2026 a las 12pm en el Registro de Subastas Judiciales

sito en calle Av. Peron N° 525 de Azul de 08:00hs a 14:00hs, Inscripción de postores: deberán

acreditarse en el Registro General de Postores hasta 3 días hábiles antes del inicio, depositando

garantía del 5% de la base ($ 110.400) en la cuenta judicial de autos, Cuenta Judicial PESOS: N°

6379-27-5325215 y CBU: 0140337227637953252155 a nombre de los autos y a la orden del juez

del juzgado. ACTA DE ADJUDICACION: Audiencia fijada para el día 20 de Agosto de 2026 a las

10:00 horas. Dicha venta la realiza la martillera, Silvia Lorena Tusi, Mat N° 1449 del Colegio de

Martilleros Azul, con domicilio legal constituido en la calle R.S.Peña Nro. 4103 de Olavarria

(Telefono: 2284-477982). En lo que respecta a la comisión de la martillera, se fija en el 10% con

más el 10% de aportes de ley a cargo del comprador.