El archivo de Diario «El Popular» quedará en manos del Municipio

El empresario Lucas Torres habló con En Línea Noticias con el objetivo de «acallar rumores», es un trabajo que están realizando desde febrero. Se refirió a la quiebra y la salida de la empresa del edificio de calle Vicente López. Es un archivo de diarios, fotos, imágenes y WEB que están reflejados los últimos 124 años de Olavarría.

El archivo de El Popular en proceso de clasificación en manos de La Municipalidad de Olavarría

El empresario Lucas Torres decidió este domingo hablar de la situación de El Popular y reveló que desde el mes de febrero está trabajando con el municipio para preservar la totalidad del archivo del diario, incluyendo el registro fílmico existente desde 1983.

Además habló de la declaración de quiebra dictada por la Justicia y negó un vaciamiento del edificio: «es una simple mudanza».

La quiebra

En el inicio de la charla con En Línea Noticias, Lucas Torres recordó que en el mes de febrero él anunció la situación complicada en la que se encontraba la empresa y aseguró “lo fuimos mejorando, fuimos levantando un montón de deudas, pagando un montón de cosas y mejorando en lo económico y periodístico”.

En ese punto, Lucas Torres habló de la decisión de la doctora Hilda Galdós, jueza Civil y Comercial de Olavarría, que declaró la quiebra de la empresa luego de una presentación realizada por un “acreedor laboral”.

Al respecto analizó, “entre el pedido de la quiebra y el dictamen de la quiebra pasaron menos de 15 días, un caso único en la Argentina que pase tan rápido algo en la justicia. Por suerte es una quiebra con continuidad, el diario va a seguir funcionando y se va a seguir administrando para en algún momento quedar en cero y que se pueda levantar la quiebra. Creemos que será un proceso largo, de 8 o 9 meses hasta poder dejarlo en cero, que coincide con lo que estábamos haciendo nosotros antes de la quiebra”.

Sobre la quiebra con continuidad sostuvo, “por un lado se hace para solucionar un montón de líos económicos y por el otro para asegurar la continuidad de un medio de 124 años, yo cuando compré el medio lo hice para que pueda seguir. La energía está puesta en eso”.

Torres agregó: “hubiese sido mucho más fácil para mí crear un medio de cero. Mucho más económico crear un medio de cero. Es mucho más económico que comprar una empresa de 124 años, fundida y con millones de pesos en deudas”.

“Nosotros queríamos entrar en una convocatoria de acreedores y nos tiraron un pedido de quiebra por dos mangos. Ojalá lo podamos revertir rápido y seguir con ese proceso que era mucho más sano para el diario. Nuestra idea es que el medio continúe por eso decidimos comprar este medio y no iniciar uno de cero”, remató sobre el tema.

El archivo y el trabajo conjunto con el Municipio

Tras detallar su postura respecto a la quiebra, Lucas Torres explicó que tenía intenciones de hablar para “acallar” rumores. Allí hizo referencia a la situación del Archivo del medio e involucró en este tema al Municipio y, particularmente, al intendente Ezequiel Galli.

Lucas Torres contó, “en febrero cuando compré el medio, lo primero que hicimos fue tener una reunión con el intendente Ezequiel Galli para pedirle que nos ayude con la gente de archivo municipal, a poner en valor y proteger el archivo histórico del diario. El archivo histórico del diario no es del diario es de todos los olavarrienses, entonces nos parecía correcto que cualquier colega periodista o cualquier ciudadano de Olavarría pueda tener acceso a ese archivo”.

Detalló, “iniciamos un proceso de recuperación, se tuvo que trasladar porque ese edificio es un edificio muy viejo, tiene muchas fallas eléctricas, se llueve, se inunda. El sótano y el segundo piso se vas ahora están inundados. Se perdieron muchos diarios en todos estos últimos años, entonces la primera medida que tomamos fue mudarlo a un depósito comercial que estaba vacío y que reunía las condiciones de humedad, de aire acondicionado y de limpieza como para que el archivo pueda estar en un lugar sin riesgos y que ahí la gente del municipio pueda empezar a hacer una especie de conteo de cuantos ejemplares había e ir preparando todo para poder después trasladarlo al Archivo Municipal que es algo que va a ocurrir en los próximos días”.

Contó que «hay concejales» trabajando en una Ordenanza para declararlo Patrimonio Histórico Municipal y que el diario lo pueda dar en comodato al municipio para que se haga cargo de su conservación. “Es algo muy valioso”, expresó Torres.

El empresario también habló del archivo fílmico que contiene imágenes del noticiero desde el año 1983.

Dijo, “cuando yo me refiero al archivo histórico, me refiero al archivo histórico en todos sus formatos. Se van a llevar todo el archivo de fotografías, el archivo de diapositivas, también el archivo de documentación. Hay un archivo de documentación que nadie conoce que son cartas y cosas que son que son desde electores hasta de la época de la dictadura militar entonces todo eso se entregó también y el archivo de la web que son un montón de discos rígidos con todo el histórico y el archivo fílmico de la televisión que son muchos VHS y Cd con información desde que nació la tele. A eso se le suman cámaras viejas, premios y cuestiones que son más de Museo que también van a ser donadas”.

“Todo eso nosotros decidimos donarlo al Municipio”, resumió y agregó, “es la historia de Olavarría”.

Al respecto sostuvo, “lo que más me interesa de El Popular es su historia, su cantidad de años, su tiempo recorrido, sus archivos. Nuestra energía desde el primer día con todo el equipo que conforma hoy la administración de El Popular y Juan Canalichio que está encargado del archivo, fue precisamente proteger el archivo y proteger la historia del diario para darle continuidad en el tiempo”.

“Lo que nos dolió como empresa es el tema del archivo, nosotros desde febrero estamos con toda la energía e invirtiendo para que el archivo se rescate. Lo único que hicimos desde febrero fue protegerlo y ponerlo en valor. Eso va a seguir funcionando bien”, expresó sobre este tema.

La situación del edificio

Lucas Torres también decidió hablar sobre la actualidad del edificio de la calle Vicente López. En las últimas horas se conocieron imágenes que lo muestran vacío e incluso devastado. Lo que generó un fuerte malestar entre los ex empleados que desde hace años pasaron por esa redacción y recorrieron esos pasillos.

Al respecto Lucas Torres dijo: “la empresa tenía un costo operativo altísimo y no estoy hablando de sueldos, estoy hablando de luz, gas, edificio, alquiler del edificio. El edificio nunca perteneció al Popular. El edificio era de los ex dueños y de las ex familias dueños de El Popular. Por no de El Popular Sociedad Anónima. Cuando nosotros hicimos la compra, hicimos la compra de la Sociedad Anónima, pero no del edificio. Teníamos un tiempo prudencial para estar ahí. Entonces teníamos que en algún momento dejarlo. Es un edificio obsoleto y de grandes dimensiones para un medio en Olavarría. Estamos hablando de sótano, primer piso y tres plantas más. Es un edificio muy grande y muy costoso, entonces decidimos mudarnos a un a un sector de oficinas que alquilamos en el segundo piso del Santa Rosa. Es un lugar mucho más moderno, está nuevo y además es mucho más reducido para que la planta de personal pueda trabajar. Ahí instalamos la televisión, instalamos la radio, la redacción y la administración del diario. Todo en un solo lugar”.

En referencia al histórico edificio del diario, “está vacío y lo estamos terminando de vaciar”.

“Todavía tiene que ir el Municipio a sacar muchas cuestiones de archivo”, reitero para fortalecer el concepto del trabajo conjunto en este aspecto con la comuna.

Explicó, “ese edificio se reconvertirá. Me imagino que los dueños tendrán otro proyecto y otro fin. No es más que una simple mudanza que muchos están aprovechando para generar una narrativa sobre el tema. El Popular funciona en otro edificio, y no paramos de decirlo. No hay un vaciamiento del diario como se lo pretende marcar, en realidad lo que hay es una mudanza”.

De todas maneras, el empresario ratificó que en ese lugar seguirá funcionando el sector de la imprenta. En este punto indicó, “va a quedar en el mismo lugar y se está negociando el lugar, el sector. La rotativa funcionaba muy mal, este miércoles llega gente de Córdoba y de Buenos Aires que son técnicos para para actualizarla y para ponerla en valor nuevamente. Hay dos empresas en toda la Argentina que las arreglan así que es un tema muy complejo, pero si sigue ahí vamos a seguir teniendo la rotativa. Por ahora no conviene prenderla. Es muy costosa. Desperdicia mucho papel. Desperdicia mucha tinta. Entonces estamos viendo cómo actualizarla. Esa parte del edificio no está en negociaciones para ser desalojado”.

En el final, Lucas Torres reveló que se está usando una impresora láser y dijo, “la mayoría de los diarios los interiores imprimen en imprentas láser. La rotativa que tiene El Popular es para 30 mil diarios por hora, entonces es muy grande y genera mucho consumo para la venta de diarios que hay hoy”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp